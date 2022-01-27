/675515/عادل-كرم-مستحيل-أجرب-لعبة-فيلم-أصحاب-ولا-أعز

عرضت منصة نتفليكس على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيديو يجمع لقاءات مع أبطال فيلم «أصحاب.. ولا أعز»، وأجابوا على عدد من الأسئلة التي تُرحت عليهم جميعًا، ومن بينهم كان الممثل اللبناني عادل كرم، الذي لعب دور زوج يخون زوجته من أحد الصديقات الحاضرات على العشاء وغيرها، وهكذا كانت إجاباته..

دوت الخليج

ممكن تلعب لعبة الفيلم في الواقع؟

تصاعدت أحداث فيلم «أصحاب ولا أعز»؛ بسبب لعبة تركهم للهواتف على الطاولة، وعرض أي أتصال هاتفي، رسالة نصية أو إلكطترونية، والتسجيلات الصوتية الذي يستقبلها أي من أبطال الفيلم على الجميع، ولما سُئل الفنان اللبناني "عادل كرم" عن إمكانية لعب مثل هذه اللعبة في حياته الخاصة، فأجاب بدون تفكير وقال:"مستحيل"، وأوضح سبب رفضه للفكرة، فقال:"ما بتضل لعبة هيك.. فيها خربان بيوت".

إجابة عادل كرم على سؤال شخصيتك في الفيلم بتشبه للحقيقة

أجاب الفنان عادل كرم على السؤال الثاني في اللقاء، والذي كان عن مدى مشابهة الشخصية التي قدمها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، للشخصيات الواقعية، فأجام كرم وقال:"أستوحيت من أشخاص أعرفهم شرقيين"، وأستكمل:"يشبهوا هذه الشخصية في هذه القصة"، حسب النسخة العربية الشرقية، وليس الإيطالية.

سؤال: مين بيضحك أكثر أثناء التصوير؟

سألت نتفليكس أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»،عن الممثل الذي يضحك أكثر أثناء التصوير، وكان رد عادل كرم سريعًا جدًا، وقال:"جورج خباز"، وهو زميله الذي لعب دور صاحب المنزل الذي يتجمع فيه الأصدقاء، وتابعها بضحكة طويلة؛ بسبب أنه أكثر الأشخاص الذين يضحكون أثناء تصوير مشاهده، وأضاف بعدها أن عندما يتعبون بالتصوير فورًا يجدون جورج يفاجئهم بفعل يجعله ينفجر ضحكًا، وقال:"أما الواحد بيوصل لمحل أنه يتعب، يصير بدو يكشط ينزل، تلاقي جورج إجا شقلبه".

كيف كانت تجربة الفيلم؟

أجاب عادل كرم على سؤال "كيف كانت التجربة؟"، وقال:"فيه عندي كام محطة بعتبرهم من أحلى رحلات حياتي، مابينعدوا على الإيد الواحدة"، وأستكمل أن هذه المحطات تثبت في الرأس ولا تُمحى، وقال:"منهم هذا الفيلم".

تستمر منصة نتفليكس في نشر لقاءات مع أبطال الأعمال التي تقدمها، من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وبالتحديد على قناتها على اليوتيوب، والتي تضم عدد من اللقاءات الفريدة مع النجوم.