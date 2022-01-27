/675518/إعلام-النواب-قانون-منظمات-المجتمع-المدني-صدمة-كبيرة-للجهات-المعارضة

حل النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق عبد القادر لمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار ودوره في تشجيع الاستثمار االسياحي و الترويج للآثار، وتحدث عن اقتراحه الخاص بضرورة تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الآثرية، كما تطرق عضو مجلس النواب لقانون الإيجار القديم مؤكدا أن مناقشات البرلمان ستكون منصفة للمالك والمستأجر،وتحدث أيضا عن اقتراحه بشأن توفير الوحدات السكنية لمعدومي الدخل ومفترشي الأرصفة.

دوت الخليج

وعن دور الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، قال عبدالقادر: ضحكت عندما علمت أن أحد الجهات الدولية تعترض علي قانون منظمات المجتمع المدني، أراهم عندما فشلوا في مخططهم لمشروع الشرق الأوسط الكبير من 2011 لـ2013 ولم تنجح جهودهم في تقسيم الشرق الأوسط وتحقيق حلمهم الصهيوني وتنفيذ مشروع سايكس بيكو، وأري أن الحلم الأخير بالنسبة لهم كانت منظمات المجتمع المدني التي من خلالها يمكن ضخ أموالهم بحرية لاخترق المجتمع المدني وعقل المصريين البسطاء لعملية غسل الأدمغة وتحريك المصري لخروجه عن هويته ووطنيته وإقناعه بأشياء أخري ضد الدولة، ولكنهم وجدوا أن هذا القانون يحاول السيطرة علي مثل هذه التدخلات ويحد من دخول أموال غير معلومة المصدر لنشاطات غير معلومة المصدر وتصدوا للقانون بشدة وأعلنوا رفضهم لهم لأن حلمهم سينهار شيئا فشيئا، مضيفا: الدولة خارجة من ثورتين ومع ذلك نجحت خلال 7 سنوات في عمل تنمية عمرانية ضخمة واستثمارية واقتصادية فضلا عن توفيرها مساعدات اجتماعية للمواطن، وفي نفس الوقت نجحت في القضاء علي الإرهاب والتصدي لهم، كل ذلك يتم وجميع محاولاتهم لاختراق الدولة المصرية يتم احباطها فذلك يعد صدمة كبيرة لهم.

تامر عبد القادر: أيدي منظمات المجتمع المدني موجودة داخل كافة المشروعات

وقدم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه أن هذا العام عاما للمجتمع المدني، موجها الشكر لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل مصر ومن أجل المواطن البسيط وتوفر الكثير من الخدمات للبسطاء، بالإضافة إلي مشاركتها في الكثير من المشروعات والمبادرات والتي علي رأسها مبادرة حياة كريمة، و أيدي منظمات المجتمع المدني موجودة داخل كافة المشروعات التي تتم وتشارك بجدية في توفير الكثير من الخدمات للبسطاء.

وأكد عبد القادر، أن منظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر لم تقتصر علي الأعمال الخيرية فقط بل تطرق عملها لتشارك في أعمال تنموية أخري كتدريب وتأهيل الشباب بالتتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل للشباب، وكل المبادرات التي قامت بها منظمات وجمعيات المجتمع المدني لتدريب الفئات العمرية المختلفة في المهن المختلفة كان لها الأثر الإيجابي والتي من نجح من خلالها وزير القوي العاملة في توفير فرص عمل في الكثير من الأماكن.