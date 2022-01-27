أول رد من مصطفى محمد على واقعة الامتحان: معرفش حاجه عن الشخص ده.. والكل عارف إني مع منتخب مصر

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مازال الغموض يسيطر على أزمة مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، وذلك بعد أداء أحد أصدقائه للتواجد داخل لجنة الامتحان بدلا منه وانتحال صفة أخرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث الصحافة التركية على هذه الواقعة صباح اليوم وأكدت أن اللاعب تحدث مع لاعبي منتخب مصر وأكد لهم بأنه لا يعرف هويه الشخص الذي قام بأداء الامتحان بدلا منه.

وأشارت الصحيفة "في حال ثبوت تورط مصطفى محمد في الأمر سيكون معرض للحبس لمدة 15 عاما بسبب التزوير في الهوية الشخصية.

وشارك مصطفى محمد مع منتخب مصر أمس في مواجهة كوت ديفوار وساهم في صعود الفراعنة لدور الثمانية لمقابلة المغرب.

و الجدير بالذكر ان قامت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحقيق مع الشاب الذي تواجد داخل معد أبو المنرس بمحافظة الجيرة، لأداء الامتحانات بدلا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول.

ويتواجد مصطفى محمد مع منتخب مصر حاليا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، ورغم ذلك تواجد صديقة داخل لجنة الامتحان بدلا منه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم، أنها ليست المرة الأولى الذي يتواجد بها داخل مقر لجنة الامتحان بدلا من اللاعب، وقام بالتواجد 3 مرات سابقة ولم يتم الكشف معرفة الأمر.

وزارة التعليم العالي

وتابع "مراقب اللجنة قام بالتشكيك في هويتي وطلب إظهار البطاقة الشخصية ورفضت بشدة وتم كشف الأمر، وأن هذا الامتحان هو الرابع الذي أوقم بالتواجد فيه بدلا من مصطفى محمد".

وواصل "كنت خايف على مستقبل مصطفى محمد وأنا خريج كلية الآداء من 3 سنوات ولأن مصطفى صديقي قمت بالتواجد بدلا منه".

أحداث مباراة مصر والمغرب

حقق منتخب المغرب الفوز في 7 مواجهات سابقة، وكان آخر فوز على حساب مصر في 2001 بتصفيات كأس العالم بهدف مصطفى حجي.

أما منتخب مصر فقد حقق الفوز في مبارتين فقط، وكان التعادل حاضراً خلال 4 مواجهات سابقة.

سجل منتخب المغرب في شباك مصر 12 هدفا من قبل، بينما أحرز مهاجمو مصر 5 أهداف فقط.

ألتقى المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في 6 مواجهات سابقة من قبل وحققت المغرب الفوز في 3 مواجهات، بينما مصر فازت في مواجهتين، والتعادل كان في مباراة واحدة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.