عاجل- وفاة عبدالرحمن العدوى عضو هيئة كبار العلماء عن 99 عاما

جدة - نرمين السيد - توفى الدكتور عبدالرحمن العدوى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وانتقل إلى جوار ربه فجر اليوم، عن عمر ناهز 99 عاما.



جدة - نرمين السيد - توفى الدكتور عبدالرحمن العدوى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وانتقل إلى جوار ربه فجر اليوم، عن عمر ناهز 99 عاما. وشيعت جنازة الدكتور عبدالرحمن العدوى، بعد صلاة الظهر من مسجد دار الأرقم بمدينة نصر.

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