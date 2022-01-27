انطلاق الملتقى الحوارى الثانى حول مستقبل صناعة الدواء فى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، عن انطلاق فعاليات الملتقى الحوارى الثانى حول مستقبل صناعة الدواء فى مصر، والذى يعقد حاليا بمحافظة الأقصر، ولمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان: انطلاقة جديدة لصناعة الدواء.





جاء ذلك برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، وبحضور كل من: الدكتور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، والدكتور عمرو الشلقانى، ممثل البنك الدولى لدى مصر، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعضو مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصيلحى رجب، والدكتور محمد زكريا جاد، أعضاء مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وكذلك ممثلين عن غرفة صناعة الأدوية، ونخبة من كبار رؤساء شركات الأدوية الدولية والمحلية العاملة فى السوق المصرى.

وأشارت الهيئة إلى أن الملتقى يأتى فى إطار تعميق الشراكات مع صناع الدواء، والمؤسسات الدولية، والجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الصحة العامة، وخاصة فى مجال دعم وتطوير صناعة الدواء، وذلك من خلال مد الجسور من خلال الحوار.

وأوضحت أن اختيار الأقصر لتنظيم هذا الحدث المهم؛ جاء فى إطار توجهات الدولة نحو دعم وتنمية الصعيد، وكذلك الترويج للمناطق السياحية والأثرية المهمة، بالإضافة إلى حرص هيئة الدواء على دعم التنمية الدوائية بمحافظات الصعيد.

وفى كلمته؛ شكر رئيس هيئة الدواء المصرية، محافظ الأقصر على حسن الضيافة، والدعم الكبير الذى قدمه لنجاح الملتقى، مؤكدا سعى الهيئة حاليا إلى إقامة مقرات لها بجميع محافظات الجمهورية، وأن الأقصر ستكون من أولى المحافظات التى سيتحقق فيها ذلك قريبا بإذن الله.

وأكد أن الهيئة تعمل بروح الجمهورية الجديدة على تشجيع صناعة الدواء للوصول للتميز، وأنها تضع نصب عينيها أى تحديات قد تواجه منظومة صناعة الدواء، وتعمل من خلال التوجيهات الرئاسية، واستراتيجية الحكومة المصرية على تعميق توطين صناعة الدواء فى مصر، ووصول السوق المصرى إلى العالمية، كذلك دعم سياسات وبرامج التصدير للدول والأقاليم المجاورة.

وأشاد رئيس الهيئة بمحققات تعميق توطين الصناعة التى قامت بها مصر فى الفترة الماضية، ومنها إنشاء مدينة الدواء المصرية، والتى تعد أحد الركائز الهامة لبناء صناعة دوائية وطنية تلبى مختلف الاحتياجات المحلية، كذلك دور هيئة الدواء المصرية فى اعتماد أدوية علاج بروتوكولات فيروس كورونا مثل: الريميديسفير والفافيبرافير، وأخيرا المولنوبيرافير، ومنح رخصة الاستخدام الطارئ لكل اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا التى حصلت على الإجازات من الجهات المرجعية العالمية، وأوضح أن الهيئة تهتم أيضا بتعميق صناعة المستلزمات الطبية، كذلك تقوم بتقديم الدعم الفنى للشركات، وتتابع وتعاون المركز القومى للبحوث فى مساعية الجادة نحو تصنيع لقاح كورونا المصرى.

وأوضح أن المؤتمر يناقش بجلساته المختلفة الموضوعات التالية: محققات تعميق توطين الصناعة الدوائية وأثرها على السوق الدوائى المصرى، آليات وإجراءات العبور بصناعة الدواء إلى العالمية، ملامح البيئة التشريعية للهيئة، مستجدات العمل الرقابى فيما يخص المستحضرات الحيوية والصيدلية والمعمل المرجعى والمستلزمات الطبية، كذلك آليات الرقابة على السوق المصرى.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على إرساء قيم الشراكة والحوار، ومد جسور التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدواء، ورؤية هيئة الدواء نحو بناء استراتيجية ومنظومة متكاملة للعمل الدوائى والرقابى فى مصر.