محافظة الجيزة تواصل حملات رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة مجهودات رفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية.





وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات بشارع بشتيل ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة على جانبى الطريق وبالجزيرة الوسطى وذلك تمهيدا لتنفيذ أعمال التطوير بالإضافة إلى تنفيذ حملات موسعه لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بعددِ من الشوارع بحى شمال للحفاظ على الشكل الحضارى للطريق وجارى الاستكمال.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال بكلبشة السيارات المتروكة بالجزيرة الوسطى بشارع الوحدة لما تسببه من إعاقه لحركه الطريق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وفى نفس الإطار ضبطت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل 5 تروسيكل وعربات كارو أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بمنطقة المريوطية وقد تم التحفظ عليهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.