عاجل- التنمية المحلية تصدر بيانا بشأن الأمطار على القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد فى المحافظات لمجابهة الطقس السيىء، واستمرارعمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى الوزارة لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء.

وشدد شعراوى، فى بيان صحفى، اليوم الخميس،على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية، موضحا أن تقرير غرفة العمليات فى الوزارة أشار إلى توقف الأمطار فى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والدقهلية.

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وغلق ميناء شرم البحرى لارتفاع أمواج البحر، مع سقوط أمطار خفيفة فى حيى الجمرك وشرق بمحافظة الاسكندرية، وأيضا فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مع استمرار العمل فى ميناء دمياط أمام حركة الصيد والملاحة، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وغلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة.

وأكد أن المحافظات مستمرة فى التعامل مع التراكمات بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح الباردة، ولا توجد أمطار فى باقى المحافظات، وجميع الطرق مفتوحة.