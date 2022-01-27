وزيرة البيئة تبحث مع جون كيرى استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وأكدت وزيرة البيئة على اتفاق الجانبان خلال الاتصال على أهمية البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو والعمل على تنفيذ الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف والتمويل المناخى وضرورة الوفاء بتعهدات الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم.
وأشارت فؤاد، إلى أن الاتصال ناقش برنامج التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المشروعات التى تساعد فى التصدى لآثار تغير المناخ، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وشددت وزيرة البيئة على اتفاق الجانب الأمريكى معنا بالنسبة لمشروعات التكيف، كما تم بحث إمكانية تواجد القطاع الخاص فى مشروعات المناخ بمصر بمجال الطاقة، مشيرة أن قانون المخلفات الجديد يدعم التعاون مع القطاع الخاص كما تم فى تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.
من جانبه، أكد جون كيرى حرص الولايات المتحدة على دعم مصر أثناء رئاستها لمؤتمر تغير المناخ واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للخروج بالمؤتمر بشكل ناجح وكذلك دعمها لمصر على المستوى الثنائى.
وأشار إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على العمل على المستوى الثنائى مع بعض الدول مثل أندونيسيا والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا لدعم إجراءات هذه الدول فى التصدى لآثار تغير المناخ كما فى برنامج الطاقة على سبيل المثال.
واتفق الجانبان على أهمية بدء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة من جانبهم مع وزارتى البيئة والخارجية.
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