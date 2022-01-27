وزيرة التضامن توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ أسرة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعى من خلال مقطع فيديو.





وأشارت الاستغاثة إلى وجود طفلين بلا مأوى بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة أثناء تساقط الأمطار وسوء حالة الطقس وسط تعاطف المواطنين وبعض وسائل الإعلام التى ناشدت المسؤولين توفير مأوى لهم.

وعلى الفور تحرك الفريق لمقر الحالة وخلال دراسة الحالة تبين أن لهما أما تدعى ص.ف 46 عاما مطلقة ولديها طفلان أ.ز 8 سنوات، م.ز 5 سنوات، وتتحرك يوميا للعمل للحصول على المال وتركت الأطفال بلا رعاية ومعرضين للخطر بالشارع.

وأجرى الفريق جلسة دعم نفسى للسيدة وشرح دور الفريق والخدمات التى يمكن تقديمها لتوفير مكان، وحاولوا إقناع الأم بالإيداع داخل إحدى دور الرعاية لحمايتها من المخاطر التى تتعرض لها أثناء إقامتها بالشارع، ولكنها أبدت رفضا شديدا فى البداية وبعد عدة محاولات والتوضيح لها أنها ستكون بصحبة الأطفال وافقت، وتم إجراء الكشف الطبى الظاهرى على الأم والأطفال والتأكد من عدم وجود أى أعراض مرضية وعمل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وبالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وإدارة المرأة بالوزارة تم إيداع الأسرة (السيدة وأطفالها) بمركز استضافة وتوجيه المرأة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى فى 14 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات.