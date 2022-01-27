التضامن: 775 متقدمة لمسابقة الأم المثالية و400 انطبقت عليهن الشروط

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بلغ 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط.





وذكرت وزارة التضامن - فى بيان، اليوم - أن محافظة البحيرة جاءت فى مقدمة المحافظات التى شاركت فى مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 136 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 63 منهن، فى حين جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 58 سيدة وانطبقت الشروط على 17 منهن، بالإضافة إلى 57 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على 39 منهن، أما محافظة الجيزة فقد تقدمت 17 سيدة انطبقت الشروط على 12 منهن، وجاءت محافظة سوهاج فى مقدمة محافظات الصعيد بـ56 سيدة انطبقت الشروط على 20 منهن.

وتواصل اللجان الفرعية على مستوى المديريات المختلفة مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة، تمهيدا لإرسالهما للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد حددت الفئات المكرمة لهذا العام،وتشمل الأم المثالية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات أبناء مصر الأولى بالرعاية والأم المتميزة فى سوق العمل، بالإضافة إلى أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة، فضلا عن أم متطوعة من مشروع قومى هام مثل برنامج "حياة كريمة"، وهى من الفئات التى تم استحداثها فى مسابقة هذا العام.

وتضمنت شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عاما،والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثنى الابن أو الابنة من ذوى الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

وأما عن الأم الكافلة لأحد الأطفال "كريمى النسب"، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعى ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل جامعى وألا يقل عمر الأم عن 45 عاما، وأن تكون حاصلة على مؤهل عال وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.