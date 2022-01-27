محافظ أسيوط: تنفيذ 60% من مشروعات حياة كريمة بتكلفة 1.7 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الخميس، مع المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادى الجديد؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمركزى منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط حسب بيان، أن اللقاء تناول مناقشة المشروعات التى يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزى منفلوط وديروط، والتى بلغت 304 مشروعات بتكلفة مليار و705 ملاين جنيه، منها 14 مجمع خدمات سيتم الانتهاء من 8 مجمعات منها بنهاية شهر فبراير، و14 مجمعا زراعيا، و3 مجمعات سكنية، و129 كوبرى مشاة، و10 كبارى سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة، و50 وحدة صحية منها رفع كفاءة شامل 9 وحدات صحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة 33 وحدة، بالإضافة إلى 35 مراكز شباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة)، وإنشاء 6 نقاط إسعاف، و2 سيارة إسعاف من إجمالى 13 مشروعا فى قطاع الإسعاف، بالإضافة لأعمال الكهرباء ما بين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 15 مشروعا، وفى قطاع التضامن الاجتماعى بلغت 21 مشروعا جار تنفيذها، وكذلك 3 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ تتخطى 60%..

وأشاد المحافظ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية، والتى سوف تنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة؛ للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى.

من جانبه، أوضح مدير مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادى الجديد، أنه جار دراسة إنشاء مشروعات المجمعات السكنية والحرفية والصناعية بالمركزين "منفلوط وديروط"، مؤكدا أن نسب الإنجاز فى المشاريع الجارية بلغت 60% حتى الآن، وجار العمل لاستكمال باقى الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية لجودة الأعمال والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، فضلًا عن استكمال أعمال توصيل المرافق للمجمعات الخدمية والزراعية وكذلك خطة رصف الطرق بالقرى التى يجرى العمل بها.