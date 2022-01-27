وزيرة البيئة تبحث مع جون كيري العلاقات الثنائية واستعدادات استضافة مصر لمؤتمر...

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 اتصالًا هاتفيًا بالسيد جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ حيث بحثا العلاقات الثنائية بين الجانبين واستعدادات مصر لإستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) والمقرر عقد بمدينة شرم الشيخ هذا العام.

وأكدت وزيرة البيئة على اتفاق الجانبان خلال الإتصال على أهمية البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو والعمل على تنفيذ الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف والتمويل المناخي وضرورة الوفاء بتعهدات الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم.

وأشارت وزيرة البيئة أن الإتصال ناقش برنامج التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المشروعات التى تساعد فى التصدى لآثار تغير المناخ ، فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

وأكدت وزيرة البيئة على اتفاق الجانب الأمريكي معنا بالنسبة لمشروعات التكيف، كما تم بحث إمكانية تواجد القطاع الخاص فى مشروعات المناخ بمصر بمجال الطاقة، مشيرة أن قانون المخلفات الجديد يدعم التعاون مع القطاع الخاص كما تم فى تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.

من جانبه أكد السيد جون كيري حرص الولايات المتحدة على دعم مصر أثناء رئاستها لمؤتمر تغير المناخ واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للخروج بالمؤتمر بشكل ناجح وكذلك دعمها لمصر على المستوى الثنائي.

وأشار إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على العمل على المستوى الثنائي مع بعض الدول مثل أندونيسيا والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا لدعم إجراءات هذه الدول فى التصدى لآثار تغير المناخ كما فى برنامج الطاقة على سبيل المثال.

كما اتفق الجانبان خلال الإتصال على أهمية بدء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة من جانبهم مع وزارتي البيئة والخارجية.