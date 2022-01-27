شعراوى : توقف الأمطار على عدد من المحافظات و أمطار ثلجية على...

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية ...
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الإستعداد بالمحافظات لمجابهة الطقس السيء ، و استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة و سرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.
أوضح اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى توقف الأمطارفى محافظات القاهرة و الجيزة و المنوفية و البحيرة و الدقهلية.
كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وغلق ميناء شرم البحرى لارتفاع أمواج البحر ، مع سقوط أمطار خفيفة فى حى الجمرك وحى شرق بمحافظة الاسكندرية ، وأيضا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، مع استمرار العمل بميناء دمياط أمام حركة الصيد والملاحة.
و أوضح اللواء شعراوى أن التقرير أشار الى سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، و مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، وغلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد و الملاحة.
وأضاف اللواء شعراوى أن المحافظات مستمرة فى التعامل مع التراكمات بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية و معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، و الطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح الباردة ، ولا توجد أمطار فى باقى المحافظات، وجميع الطرق مفتوحة.
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