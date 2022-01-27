/675526/التضامن-الاجتماعي-توجه-فريق-أطفال-وكبار-بلامأوي-بإنقاذ-أسرة-بالجيزة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلامأوي، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تداولتها رواد موقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود طفلين بلا مأوى بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة وسط تساقط الأمطار وسوء حالة الطقس وسط تعاطف شديد من المواطنين وبعض وسائل الإعلام التي تناشد المسؤولين بتوفير مأوى لهؤلاء الأطفال. دوت الخليج وعلي الفور تحرك الفريق لمقر الحالة وخلال دراسة الحالة تبين أن السيدة تدعي ص.ف ٤٦ عامًا مطلقة ولديها طفلان اخوات أ.ز ٨سنوات ، م.ز ٥سنوات، تتحرك الام يوميا للعمل للحصول علي المال وتركت الاطفال بلا رعاية ومعرضين للخطر بالشارع.

اقناع الام للايداع داخل إحدي دور الرعاية قام الفريق بعمل جلسة دعم نفسي للسيدة وشرح دور الفريق والخدمات التي يمكن تقديمها لتوفير مكان ، وتم محاولة اقناع الام للايداع داخل إحدي دور الرعاية لحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها أثناء إقامتها بالشارع، ولكنها أبدت بالرفض الشديد في البداية وبعد عدة محاولات والتوضيح لها انها ستكون بصحبة الاطفال وافقت، وتم إجراء الكشف الطبي الظاهري علي الام والأطفال والتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية وعمل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. وبالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وإدارة المرأة بالوزارة تم إيداع الأسرة (السيدة واطفالها) بمركز استضافة وتوجيه المرأة بمنطقة السادس من اكتوبر. وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الاطفال والكبار بلامأوي في ١٤ محافظة ومن خلال ١٧ وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات

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