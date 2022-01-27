الفنانة آيتن عامر تكشف عن مطربها المفضل «فيديو»

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة آيتن عامر مع مطربها المفضل وذلك خلال السطور القادمة.

المطرب المفضل للفنانة آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكانت فيه بصحبة الفنان تامر عاشور وقالت إنه مطربها المفضل، وكان في نفس افيديو الؤلف تامر حسين التي قالت عليه آيتن أنه مؤلفها المفضل أيضاً.

أغنية وبناقص للفنانة آيتن عامر

وتمكنت أغنية وبناقص للفنانة آيتن عامر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

والأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.

أيتن عامر الجمهور حب شخصية منى

وقى وقت سابق، صرحت أيتن عامر عن دورها بمسلسل عنبر 6، بإن شخصية " منى" نالت إعجاب الجمهور، لإنها كانت بتخرج من أجواء المسلسل الدرامية، حيث ان الكلام أصبح يتداول حول مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت، " ان صعوبات الشخصية " منى" بدأت من الاخر مثل " الفلاش باك" وتبدا في سرد الاحداث، ولكن أنا حبيت الشخصية لانها قريبة مني في الحياة الواقعية".

أعمال أيتن عامر القادمة

كما أنها كشفت عن تحضير لمسلسل جديد بعنوان " أولاد عابد"، ومسلسل " الرواية"، "مكتوب عليا" وهذه من إنتاج وأعمال شاهد الاصلية".

وقالت ايتن " بان شخصيتي فى أولاد عابد هى بنت " أنتهازية"، التي تسعي في الخروج من ظروف عيشتها، والمسلسل يضم بعض من النجوم الكبار منهم رياض الخولي".

مسلسل عنبر 6

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

والمسلسل من بطولة الفنانين سولاف فواخرجي وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، و إخراج على العلي.