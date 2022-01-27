/675528/تشكيل-مباراة-الإسماعيلي-والمقاولون-العرب-بكأس-الرابطة

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي والمقاولن العرب في الساعة الثانية والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن خوان براون المدير الفني للإسماعيلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

التشكيل ضم كل من عمر رضوان في حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط وكارميلوا ألجازنزا في خط الهجوم.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد عمار وعبد الله جمعه ومحمد عادل وعماد حمدي وعمر الوحش وجان موريل وسايكو كونتيه ودييجو فرناندو.

تشكيل المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

وفي الجانب المقابل أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة.

ويضم تشكيل المقاولون، حسن شاهين في حراسة المرمى وأمير عابد ومحمد سمير ومحمود عزت وحسن الشامي ومحمد مجلي وعماد فتحي وكريم مصطفى وأحمد داوودا ولويس إدوارد وأمادو انياص.

ترتيب المجموعة الثانية

وكان سموحة خسر في الجولة الأولي من الإسماعيلي، والبنك الأهلي نال الهزيمة أيضًا من المقاولون العرب.

ويتصدر الترتيب الإسماعيلي بـ4 نقاط، ويأتي الجونة في المركز الثاني بنفس الرصيد، وثالثًا المقاولون العرب بـ3 نقاط، ثم الأهلي رابعًا بنقطتين.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد عمار، عبد الله جمعه، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا، محمد عادل، محمد مخلوف، عماد حمدي، عمر الوحش، وجيه عبد الحكيم، عبد الرحمن مجدي، محمد عبد السميع، جان موريل، سايكو كونتيه.

خط الهجوم: كارميلو ألجازنزا، دييجو فرناندو.

ويواصل الإسماعيلي في صدارة المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، برصيد 5 نقاط، فيما يحل المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.