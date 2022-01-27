/675530/التشكيل-الرسمي-لفريق-الجونة-أمام-البنك-الأهلي-فى-كأس-رابطة-الأندية
يستعد فريق الجونة لمباراته أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تشكيل الجونة لمباراة البنك الأهلي
فى حراسة المرمي: قاسم طارق
خط الدفاع: محمود صابر، محمود جمال، محمد نجيب و أحمد حسام
خط الوسط: نور السيد، علي محمود، سيف الدين حسن وإسلام عبد المقصود
خط الهجوم: آلان كيامبادي وعمرو بركات.
حقق فريق الجونة الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.
وشهد اللقاء تنافس كبير بين الفريقين حيث كان يريد كل فريق تحقيق الفوز على الأخبر، حتى أستطاع إسلام عبد النعيم من تسجيل هدف للجونة في الدقيقة 45.
وحاول المقاولون العرب أن يحرز التعادل ولكنه فشل، بعد تألق دافاعات وحارس الجونة الذين حافظوا على نظافة شباكهم.
وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الجونة للنقطة رقم 4، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عن ثلاثة نقاط.
نتيجة مباراة الأهلي والجونة
وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.
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