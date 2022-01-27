فؤاد يمين المثلي جنسيًا في فيلم «أصحاب ولا أعز»: الدور شبهي (فيديو)

/675532/فؤاد-يمين-المثلي-جنسيا-في-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-الدور-شبهي-فيديو

قدم فؤاد يمين دور شخص "مثلي جنسيًا"، في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي أثار ضجة كبيرة بمجرد عرضه على منصة نتفليكس، وتحديدًا دور فؤاد الذي رفضته المجتمعات العربية، وأيضًا أبطال الفيلم، وقامت نتفليكس بعرض لقاءات خاصة مع ممثلي فيلم أصحاب ولا أعز السبعة، وسألتهم عدد من الأسئلة، وفيما يلي نعرض لكم إجابات فؤاد يمين.

دوت الخليج

هل يلعب فؤاد يمين لعبة الفيلم في الحقيقة؟

سُئل الفنان فؤاد يمين عن مدى قبوله للمشاركة في نفس اللعبة التي لعبها أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز» في الحقيقة، وجاءت إجابته كالآتي: "في شي قد ما كان خاص، في ناس ما لازم تعرفه"، وكان هذا الرد مشابه لرد بعض من الأبطال الآخرين، برغبتهم في إحتفاظ كل واحد بأسراره الخاصة.

ولما تغير مجرى السؤال إلى: "هل ممكن تلعب هذه اللعبة مع زوجتك؟"، جاءت إجابته بكل وضوح وأريحية، وأكد أن لا مانع لديه في لعب هذه اللعبة مع زوجته؛ لأنها تعرف عنه كل شيء، ولا داعي لحجب أي أسرار.

إجابة فؤاد يمين على أحد الأسئلة غير متوقع

جاء السؤال للفنان فؤاد يمين عن مدى التشابه بين شخصيته الحقيقية وشخصية المثلي الذي أداها في الفيلم، وكانت إجابته أن:"أقدر ألعب هذا الدور.. بشبهُه، حتى هذا الدور في كل النسخ الأجنبية للفيلم له شيء محدد.. طالعين كلنا بنشبه بعضنا".

مين بيضحك أكتر بالتصوير؟

جاءت إجابة الفنان فؤاد يمين على سؤال مين بيضحك أكثر أثناء التصوير، مثله مثل كثير من زملاءه بالعمل، وهي:"جورج"، قاصدًا جورج خباز الذي أجمع الكل أنه أكثرهم ضحكًا ومرحًا خلال أيام التصوير، رغم ما كانوا فيه من تعب وإرهاق شديد، كما كان رد عادل كرم سريعًا جدًا، وقال:"جورج خباز".

فؤاد يمين عن تجربة فيلم أصحاب ولا أعز

قال فؤاد يمين عن تجربته في فيلمأصحاب ولا أعز مع هؤلاء الممثلين أنها تجربة رائعة، وقال:"قاعد على الطالوة بحضر ممثلين بيعقدوا، أنا منبهر بيهم، قد ايه شاطرين"، وأكمل حديثه قائلًا:"بيعملوا مشاهد أنا مش فيها، بأدمع أو بأنفج من الضحك"، وبعدها أكد أنهم أقوياء، وهذا كان السبب الرئيسي في متعته أثناء تجربة هذا الفيلم.