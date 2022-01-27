قيمتها200 ألف ريال.. الداخلية السعودية: الغرامة والسجن عقوبة مخالفي الحجر الصحي  

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كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن قرارات جديدة ضد مخالفي اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، حيث قررت معاقبة كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي“، المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية، إثر أزمة تفشي فيروس كورونا.

دوت الخليج

”الداخلية“ السعودية أعلنت، في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“،أن ”كل مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (54 ألف دولار) أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا، كما أشارت وزارة الداخلية إلى أنه ”إذا صدرت المخالفة المذكورة من قبل أحد الأفراد من غير السعوديين، فستتضمن عقوبته الإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيا، بعد تنفيذ العقوبة بحقه.

أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون

وزارة الصحة السعودية، كانت قد أعلنت في الأول من ديسمبر من العام الماضي، عن رصدها أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وشددت آنذاك على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وأيضا أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

انخفاض في الإصابات

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة ملاحظة انخفاضا في الإصابات المرتبطة بموجة التفشي التي تسببت بها أوميكرون، لكن أعداد الإصابات في جميع أنحاء العالم لا تزال آخذة في الارتفاع، وكان علماء أعلنوا رصدهم عن كثب نسخة جديدة من المتحوّرة أوميكرون اكتُشفت قبل بضعة أسابيع، وتبدو أقرب إلى فيروس كورونا الأصلي.

منظمة الصحة العالمية، من جانبها أوضحت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أن تسمية أوميكرون هي في الواقع ”مصطلح عام“ يعني دون تمييز عدة سلالات من الفيروس قريبة بعضها من بعض، وبين هذه السلالات الخاضعة للمراقبة التي تندرج تحت اسم أوميكرون، فإن النسخة المسمّاة ”بي ايه.1“ (BA.1) هي تلك المهيمنة تقريبًا. وكشف خبير الأمراض المعدية أنطوان فلاهولت، أن ”الأمر الذي يفاجئنا هو السرعة التي تنتقل فيها هذه النسخة من المتحوّرة التي انتشرت كثيرًا في آسيا، وتمركزت في الدنمارك“.