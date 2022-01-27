أحدث ظهور للفنان رامي صبري عقب عودته إلى مصر «صور»

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نشر الفنان رامي صبري، صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع إنستجرام. ويرصد لكم موقع دوت الخليج أحدث ظهور للفنان رامي صبري وذلك خلال السطور القادمة.

رامي صبري: راجع لمصر

وظهر الفنان رامي صبري من الطائرة في هذه الصورة، وكتب معلقاً من خلال صورته: “راجع لمصر”.

أغنية هموت من غيرها

حققت أغنية “هموت من غيرها” لـ رامي صبري، نجاح كبير جداًَ حيث تصدرت التريند رقم 1 وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على “يوتيوب”.

كلمات أغنية هموت من غيرها

كلمات الأغنية: “أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح .. وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها .. مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح .. وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش .. هيجيلك يوم فعلا تخسرني .. مبسمعهاش”.

“هموت من غيرها” كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع أسامة الهندي.

وكان الفنان رامي صبري، قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “هموت من غيرها” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

رامي صبري يطرح حياتي مش تمام 2

ويطرح رامي صبري خلال الفترة القليلة المقبلة، عمل غنائي جديد، لاستكمال أغنيته الأولى «حياتي مش تمام»، والتي حققت نجاحًا ساحقًا، في بداية عرضها.

ويتعاون رامي صبري في أغنيته الجديدة مع الملحن عزيز الشافعي، وقررا طرحها قريبًا، بعنوان«حياتي مش تمام 2»، وفقا لما صرح به الفنان من خلال راديو إنرجي.

كلمات أغنية حياتي مش تمام 2

وتقول كلمات أغنية «حياتي مش تمام 2»: «قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي وبفكر ... إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر، الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر ... الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعة معلمة، أنا مش قادر اتحمل أكتر على بالي ذكريات سابهالي وليالي كانت أحلى ليالي دا الغالي غالي وهيفضل غالي».

وتصدرت أغنية «هموت من غيرها» تريند رقم واحد في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع يوتيوب، كما تخط العمل حاجز المليون مشاهدة، في أقل من يومين.

أزمة ويجز ورامي صبري

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي، أزمة قوية بين ويجز ورامي صبري بعد أن صرح رامي صبري بأنه يسمع ويجرز، لكنه لم يقهم كلامه، فرد ويجز عليه ، قائلا: “«هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمي يتحط في جملة، ماتبص في ورقتك».

ليرد رامي صبري، عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يا ويجز يا حبيبى أنا قلت أنا بسمعك وبحب شغلك ولكن مش بفهم الكلام وده ميقللش من شغلك بالعكس أنت شاطر جدًا ومجتهد وناس كتير بتحب شغلك وما تفهمش كلامى غلط".