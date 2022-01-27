/675538/التنمية-المحلية-توجه-المحافظات-باستمرار-رفع-درجة-الاستعداد-لمواجهة-موجة-الطقس-السيئ

طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ، واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

دوت الخليج

وشدد شعراوي، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية، كما أوضح اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى توقف الأمطار فى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والدقهلية. التقرير أشار إلى سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وغلق ميناء شرم البحرى لارتفاع أمواج البحر، مع سقوط أمطار خفيفة فى حى الجمرك وحى شرق بمحافظة الاسكندرية ، وأيضا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، مع استمرار العمل بميناء دمياط أمام حركة الصيد والملاحة.

سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح

وقال اللواء شعراوى أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وغلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد و الملاحة.، وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة فى التعامل مع التراكمات بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح الباردة، ولا توجد أمطار فى باقى المحافظات، وجميع الطرق مفتوحة.