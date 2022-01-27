/675540/نائب-محافظ-قنا-يشارك-في-المقابلات-الشخصية-ضمن-برنامج-التمكين-الاجتماعي-والاقتصادي-للفتيات-في-صعيد-مصر

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شارك حازم عمر نائب المحافظ في لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مجموعة من الشباب لتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا أبطالا للتغيير والتوعية داخل مجتمعاتهم، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم 2022 نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان و إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وإطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يأتي ذلك في إطار برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر الذى تنفذه المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء " بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور وليد بريقع المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

نائب محافظ قنا يشارك في المقابلات الشخصية ضمن برنامج التمكين الاجتماعي

أكد نائب محافظ قنا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى دور الدولة الفعَّال وقيادتها السياسية في اهتمامها بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إيمانًا بدورها البارز ومساهماتها الإيجابية في نهضة المجتمع. كما توجه نائب المحافظ بالشكر والتقدير إلى مؤسسة النداء والقائمين عليها لحرصهم على توفير المزيد من الفرص نحو تمكين الفتاة القناوية اجتماعيا واقتصاديا .

من جانبه أشار الدكتور وليد بريقع المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا أن البرنامج سوف يتم تنفيذه في ثمان قري من القرى الأكثر احتياجا في محافظة قنا على مدار ٣ سنوات، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات من خلال تنظيم حملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي ، والممارسات الضارة ، ومناهضة العنف ضد المرأة ، وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية ، وخلق فرص لتوليد الدخل في عدد من الحرف اليدوية مثل ( النحاس ، الكليم ، الخيامية ، الحلى ، الحياكة ، النول الفرنسى )

وأوضح "بريقع" أن البرنامج يستهدف ١٥٢٠ مستفيد ومستفيدة ، تتراوح أعمارهم ما بين ١٢-٢٩ عام ، وسوف يتم اختيار ١٢٠ منهم من ذوى التأثير في المجتمع لإعدادهم ككوادر من قادة التغيير على أن يكون ٧٠٪ منهم من الفتيات ، بواقع ١٠ مستفيدين في كل قرية ليكونوا قادة ومشاركين في توعية المجتمع بأهمية تمكين النساء والمساواة بين الجنسين.

فيما قال حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي أن الدولة لا تتوانى عن تقديم كامل الدعم والمشاركة فى المبادرات والبرامج التى تهدف لنشر الوعى وتعزيز دور المرأة وتحقيق التنمية ، مشيرا إلى أن العمل الاجتماعى يمثل منظومة متكاملة تتطلب تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق نهضة مصر .