/675544/رغم-سيطرتها-على-سجن-غويران-قوات-قسد-تواصل-ملاحقة-فلول-داعش

دوت الخليج

مراسل "سكاي نيوز عربية" في الحسكة، أكد أن الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وخلية "داعشية" مكونة من خمسة مسلحين، أسفرت عن مصرع اثنين من الإرهابيين، واعتقلت "قسد" العنصر الثالث من الخلية الإرهابية، بينما فرّ اثنان، وجاري البحث عن عنصرين فارين.

محيط سجن الصناعة

"قسد" كانت قد قامت يوم الخميس، بعملية تمشيط للمباني ومحيط سجن الصناعة، غداة نجاحها في استعادة السيطرة عليه، وإنهاء عملية "داعش"، حيث كشف شهود عيان إن حوالي ألف مسلح من "داعش" استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية، منهم من كان أصلا بالسجن، وآخرين ممن نفذوا عملية الاقتحام، وحول حجم الخسائر، فإن أكثر من 200 داعشيا قتلوا، بينما بلغت حصيلة القتلى في صفوف "قسد" 23 شخصا.

حي الزهور المجاور

مهمة صعبة لا تزال تنتظر قوات سوريا الديمقراطية في حي الزهور المجاور، والذي فرّ إليه عناصر من "داعش"، إلى جانب مناطق أخرى في محافظة الحسكة، ولفت شاهد عيان إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لحين إحصاء الذين سلموا أنفسهم، ومقارنة ذلك مع أعداد المسجونين في غويران، وذلك لمعرفة الأعداد الحقيقية من الفارين. "فرانس برس" نقلت عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قوله إن القوات الكردية تنفذ، بدعم من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة "عمليات تمشيط داخل السجن وخارجه بحثا عن عناصر من التنظيم متوارين.

طائرات التحالف تقصف مجموعة من المتطرفين

وقال أن "طائرات التحالف قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء مجموعة من المتطرفين قرب سجن غويران مما أدى إلى مقتل سبعة منهم". سجن الصناعة كان يضم نحو 3500 معتقل منتمين إلى "داعش"، بينهم نحو 700 من القصّر، قبل تعرضه لهجوم التنظيم الذي بدأ بتفجير شاحنتين مفخختين يقودهما انتحاريان