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طرق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 ، الآلاف من المواطنين خاصة أولياء الأمور يتطلعون إلى معرفة نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي، والتى تم إجراءها فى وقت سابق مع تطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022

وللحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات المشار إليها للحصول على النتيجة.

وهناك عدد من الخطوات التى تتصل بطرق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022، وذلك من خلال الدخول إلى موقع نتائج مرحلة التعليم الأساسية ومن ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج، ومن ثم قم بتحديد الصف والفصل الدراسي التى تنوي الحصول على نتيجته.

الآن.. طرق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022

ومن الضرورى التوجه إلى أيقونة البيانات الشخصية لكتابة كافة التفاصيل المتعلقة بالطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمي التابع إليها، ومن ثم عليك كتابة رقم الجلوس للطالب الراغب فى الحصول على النتيجة، ومن ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة.

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هذا وكانت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة التعليمية قد حددت فى وقت لاحق درجات المواد التى أدى الطلاب بها امتاحانات حيث أن اللغة العربية والإملاء تكون بـ 100 درجة، بينما تكون درجات مادة اللغة الإنجليزية بـ 40 درجة.