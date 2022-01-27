شيخ الأزهر ناعيا عبدالرحمن العدوى: لم يدخر جهدا فى خدمة الدعوة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة العالم الجليل الدكتور عبدالرحمن العدوى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذى وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه فجر اليوم، عن عمر ناهز 99 عاما.





وذكر شيخ الأزهر للفقيد الراحل تميزه وتمكنه من تخصصه الدقيق فى الفقه والأصول، وأنه لم يدخر جهدا فى خدمة الدعوة الإسلامية، وإثراء المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات والمقالات فى الفقه والتفسير والدعوة، التى ستظل مرجعا للباحثين وطلاب العلم. وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته وطلاب العلم والعالم الإسلامى، داعيا المولى -عز وجل- أن يجعل علمه وعمله فى ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

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