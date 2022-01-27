مياه سوهاج: تنفيذ مشروعين فى ساقلتة بـ500 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سوهاج يرافقه المهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة، اليوم الخميس تنفيذ مشروعين للصرف الصحى بدائرة مركز ساقلتة بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.





وقال صلاح الدين فى بيان اليوم إن هذه المشروعات تأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حيث تم تفقد محطة مياه الشرب السطحية المرشحة فى قرية "العوامية" والتى تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف متر مكعب/ يوم وتغذى 250 ألف مواطن بمدينة ساقلتة وقراها بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه.

كما تفقد مشروع الصرف الصحى فى مدينة ساقلتة والذى يضم محطة معالجة صرف صحى ثلاثية تبلغ طاقتها التصميمية 15 ألف مترمكعب/ للمرحلة الأولى و45 ألف متر مكعب / يوم للمرحلة الثانية ومحطتى رفع صرف صحى وشبكات إنحدار بطول 22 كيلو مترا وخط طرد بطول 1 كيلو متر بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه لتخدم 250 ألف نسمة فى مركز ساقلتة وقراه.

وأكد ضرورة وضع برنامج زمنى للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مركز ساقلتة قبل 30 يونيه 2022 والجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.