الرعاية الصحية تبحث التعاون مع الشركات الرائدة فى المستشفيات الافتراضية

جدة - نرمين السيد - بحثت الهيئة العامة للرعاية الصحية، سبل التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة والرائدة بمجال المستشفيات والعيادات الافتراضية والتطبيب عن بعد، وذلك خلال مشاركة الوفد الرسمى للهيئة بمعرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث 2022، والمنعقد بمركز دبى التجارى العالمى، فى الفترة الممتدة من 23 - 27 يناير الجارى.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن آراب هيلث يشارك به كبرى الشركات العارضة لأحدث الإبتكارات والتقنيات ومنتجات الأجهزة الطبية وآخر التطورات التى يشهدها قطاع الرعاية الصحية عالميا، مضيفا آن آراب هيلث أكبر ملتقى من نوعه لصناع القرار وكبار المسئولين والمتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه سيتم إنشاء أنظمة متكاملة للتطبيب عن بعد بكبرى المستشفيات والمجمعات الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بداية من محافظات المرحلة الأولى لتكون نواة بعد ذلك لجميع المحافظات التى ستمتد إليها المنظومة الجديدة خلال الأعوام القادمة.

وأضاف، أن العيادات والمستشفيات الافتراضية Virtual Hospitals والتطبيب عن بعد، هى أحدث التقنيات المتطورة فى العالم بمجال الصحة الإلكترونية، مؤكدا أهميتها الكبرى فى الوقت الحالى ومستقبليا خاصة بعد جائحة فيروس كورونا وما فرضته من تغييرات عديدة على شكل وطريقة تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى لتكون أكثر فاعلية وأمانا.

وتابع: أن بعد جائحة كورونا دفعت قادة الصحة والنظم الصحية فى العالم للاعتماد على حلول الخدمات الصحية عن بعد بما فى ذلك الرعاية الافتراضية ومراقبة ومتابعة المرضى عن بعد، وتحليلات البيانات وقدرات مشاركة السجلات الطبية لرعاية المرضى، لتوفير وسائل علمية وناجحة وآمنة لاستمرارية تقديم رعاية صحية آمنة عالمية الجودة للمرضى فى أى وقت ومكان.

واستكمل، أن هذه المباحثات للتعاون وبناء الشراكات مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية تستهدف استكمال جهود رقمنة الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة مطابقة للمعايير العالمية، وفى ضوء تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع كافة الشركاء الناجحين ورواد الأعمال والمؤسسات ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية والشركات الرائدة فى هذا المجال ذات المكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتهم فى توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر وتعزيز مكانتها عالميا.

وأكد السبكى، نجاح التجربة المصرية الرائدة فى توفير التغطية الصحية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بجودة عالمية، لافتا إلى جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين ولكافة المتعاملين بأعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، متابعا: إن تعزيز الإمكانات المادية والبشرية للهيئة بالتكنولوجيا الحديثة وممارسات الصحة الرقمية وراء نجاح نظامنا الصحى فى توفير الرعاية الصحية الشاملة للمتعاملين وبجودة عالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن آراب هيلث، ينعقد هذا العام تحت شعار "بالأعمال نتحد وندفع الصناعة نحو الأمام"، وهو الأول من نوعه فى المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار فى قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويا آلاف الزوار من دول المنطقة العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية فى عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبى المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية فى منطقة الشرق الأوسط.