محافظ الإسكندرية: تنسيق كامل بين القطاعات الخدمية لإزالة آثار الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية والحرص على التواجد الميدانى على مدار اليوم لإزالة آثار الطقس السيئ، ورصد أى تراكمات للمياه تعيق حركة المرور وسلامة المواطنين فى مختلف أحياء المدينة.





وأكد الشريف، فى بيان صحفى، اليوم، تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع لاستكمال عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط فى الأماكن التى تعرضت للتراكمات لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار وتسيير الحركة المرورية فى الشوارع. وقامت وحدات الإزالة الفورية والإشغالات فى الأحياء فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالتواجد الميدانى لوضع حواجز حول العقارات التى تشكل خطورة داهمة على المارة، وقامت برفع الإعلانات التى سقطت جراء حالة عدم الاستقرار التى شهدتها المدينة أمس. وقام التنفيذيون فى الأحياء بالتنسيق مع المختصين فى الكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها والتأكد من عدم تأثرها بالرياح والأمطار؛ حرصا على سلامة المواطنين، كما قامت الإدارات المختصة بإزالة وتهذيب الأشجار فى الشوارع والميادين والحدائق العامة بعد تأثرها بسرعة الرياح وغزارة الأمطار أمس.

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