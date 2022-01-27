إنجازات «حقوق الإنسان» فى الربع الأخير من 2021 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها الربع سنوى، والذى تناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر وذلك فى ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز إنجازات مجال حماية حقوق الإنسان فى مصر. واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر فى 14 نوفمبر سنة 2018.

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