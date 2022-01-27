قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة والتي ستقام غدا في الخامسة مساء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاءت القائمة كما يلي:

محمد عواد - السيد عطية في حراسة المرمى.

حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق في خط الدفاع .

محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى في خط الوسط.

يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف في خط الهجوم.

من ناحية أخرى يسود اتجاه قوى داخل نادى الزمالك فى الوقت الحالى، للتراجع عن التفريط فى خدمات محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الحالى، بعدما كان على بعد خطوة من الانتقال لصفوف الإسماعيلى.

وبعد أن كان تواصل مسئولو الزمالك والإسماعيلى لاتمام انتقال أشرف روقا لصفوف الدراويش، توقفت المفاوضات بعد الاتجاه الذى ظهر داخل نادى الزمالك باستمرار اللاعب لنهاية الموسم، وذلك بعدما رحل محمود عبد العزيز وانتقل لصفوف المقاولون العرب، لاسيما وإن الزمالك يعانى من أزمة ايقاف القيد مما يمنعه من أبرام أى صفقات جديدة.

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك استقرت علي عمل تقييم للاعبين المطلوب التجديد لهم خلال الفترة الحالية والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وذلك لوضع الأولويات بالنسبة للاعبين المطلوب التجديد لهم.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك انه سيتم تقييم اللاعبين ومعرفة مدي الفائدة الفنية التي ستعود علي الفريق في حالة استمرارهم، كما سيتم اسبتعاد بعض اللاعبين من ملف التجديد والاكتفاء بالفترة التي أمضوها في الزمالك.

من ناحية أخرى، رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق والذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، التوقيع علي التجديد للفريق الأبيض إلا في حالة مساواته بزملاءه ووضع شرطا جزائيا في عقده.