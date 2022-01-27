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/675555/بالشروط-والتفاصيل-بيت-الزكاة-والصدقات-يعلن-عن-وظائف-خالية-بمختلف-القطاعات
أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف شيخ الأزهر، عن حاجته لشغل العديد من الوظائف الخالية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطط التوسع وتطوير الخدمات المقدمة من بيت الزكاة والصدقات لكافة المستفيدين.
دوت الخليج
وشملت القطاعات التي أعلن بيت الزكاة عن وجود وظائف خالية منها قطاع الإسكان والبنية التحتية، والمكاتب الإقليمية، وتنمية الموارد ، والشئون الإدارية، والتقييم والمتابعة والعلاقات العامة والشئون القانونية.
ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم لشغل هذه الوظائف ومعرفة كافة التفاصيل عن الوظائف الخالية من خلال اللينك التالي
https://forms.gle/zzDMWLGc933463Nc9
بالشروط والتفاصيل.. بيت الزكاة والصدقات يعلن عن وظائف خالية بمختلف القطاعات
ويأتي ذلك تمشيا مع خطط تطوير منظومة العمل داخل بيت الزكاة والصدقات لاستكمال دوره التنموى الهام في دعم الفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة والصدقات، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين وتقديم افضل خدمه لهم طبقاً للشريعه.
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