/675542/مجموعة-الأهلي-الكاف-يرفض-حضور-جماهير-مباريات-الهلال-السوداني-بأبطال-إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن رفضه لحضور جماهير في مباريات الهلال السوداني، خلال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا موسم 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد الهلال السوداني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، بجانب

المريخ "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

سبب رفض حضور جماهيري بملعب الهلال

وكشف معتز الشاعر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، إن موافقة الكاف على إقامة مباريات دور المجموعات على استاد الهلال لم تتضمن إقامة المباريات بحضور جماهيري، وأوضح الشاعر إلى أن هناك بعض الشروط التي أشار اليها تقرير محمد سيدات، يجب استكمالها حتى يتم السماح لملعب الهلال بالحضور الجماهيري في منافسات دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وأشاد الشاعر بالجهد الكبير الذي قام به مسؤولو نادي الهلال السوداني، وأن النادي الهلالي تحمل تكاليف كبيرة من أجل تجهيز الملعب بهذه الصورة التي ظهر بها في زيارة السيد “محمد سيدات” موفد الكاف، وأكد الشاعر أن الاتحاد الإفريقي سوف يعمل مع لجنة التطبيع، من أجل استكمال المطلوب لكي يتمكن استاد الهلال من استضافة المباريات بحضور جماهيري.

الأهلي وصن داونز للمرة الثالثة

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.

قرعة الكونفدرالية موسم 2021

المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر".

المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني".

المجموعة الثالثة: أوتوهو "الكونغو" - المصري "مصر" - القطن "الكاميرون" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية".

المجموعة الرابعة: الحرس الوطني "النيجر" - أسيك أبيدجان "كوت ديفوار" - سيمبا "تنزانيا" - نهضة بركان "المغرب".