/675547/صولات-وجولات-جديدة-لمجلس-الشيوخ--القوى-العاملة-وتعيين-المدرسين-على-قائمة-الأولويات

يدخل مجلس الشيوخ جولة جديدة من العمل البرلماني الرائد والمكثف الأسبوع المقبل، حيث يساهم نوابه بوضوح على مدار الشهور الماضي في إثراء العمل البرلماني ومد الغرفة الأولى في البرلمان بكل ماتحتاجه من عون ومساعدة واستشراف بالرأي والرؤية والطرح والمشورة السديدة.

قانون العمل

حسم مجلس الشيوخ عدد كبير من مواد قانون العمل، من خلال جلسات تواصلت طويلا من أجل مناقشة وتمرير نصوص القانون الذي تعول عليه الأوساط الاقتصادية والعمالية والمجتمعية، ويواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل، والمقرر حسمه نهائيا خلال جلسات الاسبوع القادم.

وقد أنتهى نواب مجلس الشيوخ ، من 104 مادة من مشروع قانون العمل الجديد ، المقدم من الحكومة، عقب مناقشات ساخنة بشأن مواد القانون داخل الجلسات العامة التي عقدها المجلس بشأنه بحضور وزير القوي العاملة، يُطبق قانون العمل الجديد على العاملين بالقطاع الخاص ويعتبر الأجر فى عقد العمل له أهمية خاصة، حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود، كما أنه يعد الالتزام الأساسى الذى يلقى على عاتق صاحب العمل، فضلا عما يمثله عند العامل من أهمية حيوية، خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والأساسى لرزق العامل وأسرته.

تعيين المعلمين

يدخل نواب مجلس الشيوخ على الخط من التوجه الرئاسي المحمود لإحداث طفرة كبرى في المنظومة التعليمية، فخلال جلسة الاثنين ينخرط نواب الشيوخ في مناقشة ثلاثة تقارير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الاول مقدم من النائب عمر زايد بشان تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وانشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين.

وكان قبلها قد بادرت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمجلس الشيوخ، بأن تكون "الفعل" ، وليس "رد الفعل"، وذلك حينما أصدرت عددا من التوصيات الهامة في شأن ملف سد عجز المدرسين بالمدارس، وأكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على مطالبة الحكومة بتحديد موعد زمني لتقديم دراسة وخطة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية، من حيث عدد المدارس وعدد الفصول وعدد التلاميذ وكثافة الفصول وعدد المدرسين والعجز في المدرسين، وغير ذلك من أمور متعلقة بمنظومة التعليم.

موضوعات حيوية

يواصل أعضاء مجلس الشيوخ بعدها مناقشة الموضوعات الحيوية والملفات الطارئة، ضمن أجندة مكثفة حيث يتعلق الاقتراح برغبة الثانى والمقدم من الناجبة راجية الفقى بشان تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركى بشان تفعيل وتطبي نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمية المتميزة للغات، ويواصل النواب بعدها مناقشة ثلاثة تقارير للجنة الاسكان والادارة المحليةحيث يتضمن التقريرالاول اقترا ح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن انشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس الى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم ويشمل التقرير الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الاطناوى بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغتغة واما فهو عن التقرير الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشان تحويل قرية اولاد حمزة الى مدينة اولاد حمزة.

ليواصل مجلس الشيوخ عقد جلسات الأسبوع المقبل واجتماعات اللجان النوعية، لحسم مجموعة من الأولويات التي تشكل أهمية قصوى لدى الشارع المصري، بخلاف مناقشة مجموعة من الملفات والمحاور وثيقة الصلة بالعمل والتعليم والسكك الحديدية ومخنلف مناحي اهتمامات الوطن والمواطن.