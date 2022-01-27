/675550/لأول-مرة-منذ-عقود-الولايات-المتحدة-تعلن-إسم-سفيرها-الجديد-فى-السودان

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس عن قيامه بترشيح جون جودفري القائم بأعمال مبعوث مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، لشغل منصب السفير الأمريكي لدى السودان ومايكل أدلر سفيرا لدى جنوب السودان .

دوت الخليج

البيت الأبيض كشف في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس أن بايدن أعلن عزمه على ترشيح الأفراد التالية أسماؤهم لأدوار دبلوماسية رئيسية في إدارته، وهم كلا من مايكل أدلر مرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية جنوب السودان، وجون جودفري المرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية السودان .

منسق مكافحة الإرهاب

البيان أشار إلى أن جودفري يشغل حاليا منصب القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمي لمكافحة "داعش" في مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، كما شغل منصب المستشار السياسي في سفارة الولايات المتحدة في الرياض، ورئيسا لموظفي نائب وزير الخارجية .

جون جودفري، بحسب البيان، عمل أيضاً كمستشار سياسي واقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في عشق آباد، تركمانستان وكمسؤول سياسي قنصلي في سفارة الولايات المتحدة في دمشق وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا ودرجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة ميشيجان ويتحدث اللغة العربية.

موظفي مجلس الأمن القومي

بينما عمل أدلر، في مجلس الأمن القومي الأمريكي كنائب للمدير الأول لجنوب آسيا وقبل ذلك مديرا للمجلس في أفغانستان. وقبل انضمامه إلى موظفي مجلس الأمن القومي، عمل أدلر كنائب مساعد وزير بالإنابة لشؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية، وشغل مايكل أدلر أيضا عدد من المناصب في وزارة الخارجية كمدير لمكتب شؤون أفغانستان، ومدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في مكتب الاستخبارات، وفي مكاتب الشؤون السياسية والعسكرية وشؤون الشرق الأدنى.

كما تضمنت مهامه الخارجية العمل كنائب لرئيس بعثة السفارات الأمريكية في لبنان والكويت، وكمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان، وفي العراق وفرنسا وقطر. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية بومونا ودرجة الماجستير من جامعة ستانفورد.