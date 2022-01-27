/675551/ديامان-أبو-عبود-تتحدث-عن-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-جورج-خباز-أكثر-شخص-مرح-في-العمل-فيديو

ظهرت الفنانة ديامان أبو عبود ضمن الحوار التي أجرته منصة نتفلكس، مع أبطال فيلم أصحاب ولا أعز، ونشرت نتفليكس هذا الحوار من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتقدمت عدد من الأسئلة إلى الأبطال السبعة للفيلم، وجاءت إجابات ديامان كالآتي..

دوت الخليج

ممكن تلعب لعبة الفيلم في الواقع؟

سُئلت ديامان أبو عبود عن قابليتها للقيام بمثل اللعبة التي قام بها أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، وكانت إجابتها:"الشي اللي عندي إياه ما عندي مشكلة إذا التاني عرفه أو ما عرفه"، وأكدت أنها ممكن تلعب هذه اللعبة في أي وقت ومع أي أشخاص، ليس لديها ما تخفيه.

ولما سُئل الفنان اللبناني عادل كرم، عن إمكانية لعب مثل هذه اللعبة في حياته الخاصة، فأجاب بدون تفكير وقال:"مستحيل"، وأوضح سبب رفضه للفكرة، فقال:"ما بتضل لعبة هيك.. فيها خربان بيوت"، وتباينت الآراء بين في هذه النقطة، بين شخصيات ليس لديها مانع تلعبها، وبين أشخاص وجدوا أن بها أنتهاكًا للخصوصية.

شخصيتك في الفيلم تشبه للحقيقة؟

أجابة الفنانة ديامان أبو عبود عند سؤلها ما مدى تشابه شخصيتها الحقيقية بشخصيتها في فيلم أصحاب ولا أعز، وقالت:"حتى لو أوقات ما بتوافقي على كل شي، أو بتوافقي، بدك تتبنيها حتى تصير تتصدق"، وأستكملت حديثها وقالت ما يعني أنه لابد من التقابل مع الشخصية في مكان لكي يصر مقبولًا لديك، لنستطيع تقديم الشخصيات بكل عيوبها، ويصدقونها الناس.

مين بيضحك أكثر أثناء التصوير؟

لما سؤلت ديامان أبو عبود عن الشخص الذي يضحك كثيرًا في أوقات التصوير، كانت إجابتها:" مش أنا بعتقد"، وصاحبتها بأبتسامة جميلة، وهذا صحيح؛ لأن كل الأبطال الآخرين أكدوا على أن جورج خباز هو كثير الضحك والمرح في التصوير.

ووضح الفنان إياد نصار أن لكل منهم شخصيته وطريقة تعبيره عن المرح، وإخراج نفسه من الضغط وما هم فيه من تعب وإجهاد في أيام التصوير، بينما كان الفنانة منى زكي محتارة بين جورج خباز وعادل كرم، وقال جورج نفسه أن مخرج العمل وسام سميرة، هو الأكثر ضحكًا أثناء التصوير، وأنه بارع في إخفاء هذا.