/675552/الصحة-التونسية-9800-حالة-إجمالي-عدد-إصابات-كورونا-خلال-الـ-24-ساعة

كشفت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عن إصابة 9 آلاف و800 شخص بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أشارت في بيان لها، أنه تم إجراء 28 ألفا و754 تحليلا مخبريا،لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 34.08%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و517 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 737 ألفا و652 شخصا.

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وزارة الصحة التونسية أضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و96 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 876 ألفا و245 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020، كما أوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 864 حالة، وحول بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 193 حالة، و50 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

تمديد حظر التجول الليلي لمدة اسبوعين

كما أعلنت السلطات التونسية تمديد حظر التجول الليلي لمدة اسبوعين لمجابهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19، حيث بدأ حظر التجوال في تونس منذ 13 يناير الجاري لمدة أسبوعين في مرحلة أولى بهدف كسر حلقات العدوى في ظل تفشي موجة خامسة لجائحة كورونا والمتحور أوميكرون، وجاء القرار باقتراح من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في اجتماع لها، الثلاثاء.

عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لا يزال يسجل مستويات عالية حيث أحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لها 9706 إصابات و17 حالة وفاة بتاريخ 24 يناير الجاري. وكان الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في تونس، نفذوا يوم الثلاثاء، إضرابًا عامًّا، توقفت على أثره كل الأنشطة الطبية بما فيها التلقيح ضد فيروس كورونا، وتعطلت المفاوضات الجارية بين النقابة والحكومة حول وضع الأطباء العاملين في وزارة الصحة التونسية، حسب موقع إذاعة “نسمة” التونسية. وتطالب النقابة بتحسين نظام العمل وشروط الحصول على شهادة الدراسات الطبية، وحسب عماد خليفي، الكاتب العام المساعد لنقابة الأطباء، فقد امتدت جلسات التفاوض لمدة عامين، ولم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، مما أدى بالأطباء إلى الإضراب.

تفشي متحور أوميكرون

من جانبها قالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، إن تفشي متحور "أوميكرون" قد يدعم ويحسن المناعة الناجمة عن تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو اللجنة محجوب العوني، يوم الاثنين، بحسب قناة "نسمة".