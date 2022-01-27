/675553/محمد-كمال-مرعي-المشروعات-الصغيرة-منظومة-إذا-صلحت-صلح-الاقتصاد-المصري

قال النائب محمدكمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قاطرة للتنمية ومنظومة« إذا صلحت صلح الاقتصاد المصري»، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة تطلب تطبيق القيمة المضافة، من خلال إزالة المعوقات التشريعية، موضحا ان اللجنة اجرت حورات مجتمعية مع اصحاب المشروعات الصغيرة، واستمعت إلى ما يعوقهم من مشاكل.

دوت الخليج

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واوضح رئيس مشروعات النواب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج السلطة الرابعة المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن اللجنة شاركت فى اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع.

وأضاف كمال مرعي، أن اللجنة تناولت قانون المشروعات الصغيرةوالمتوسطة من خلال عدة محاور، من خلال تقديم تعديل تشريعي قديم او إعداد جديد يتواكب مع العصر والمنظومة فى إطار النظام الاقتصادي فى مصر، إضافة إلى آلية توافقه مع المعايير والجودة العالمية.

وأوضح رئيس مشروعات النواب، أن تنطيبق القانون يتطلب قياس الآثر التشريعي على الأرض، لافتا إلى سوء فهم لقوانين من قبل وزارة التنمية المحلية، حيث أنها المناط بها اصدار التراخيص طبقا للقانون، مؤكد أن فلسلفةالقانون فى 152 لسة 2020، تقنين وترخيص المشروعات أو النشاطات الصغيرة.