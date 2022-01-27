/675558/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تهنئ-النائبة-أية-مدني-لاختيارها-بلجنة-المرأة-في-الإتحاد-الدولي-للخماسي-الحديث

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهاني للنائبة أية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي اختيارها في لجنة المرأة من قبل الإتحاد الدولي للخماسي الحديث والمنشئة حديثا بالإتحاد وذلك لتمثيل المرأة فيما يتعلق بممارسة رياضة الخماسي الحديث ووضع خطة ورؤية لإزالة أي معوقات قد تمنعها من إستكمال مشوارها الرياضي، وذلك حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

دوت الخليج الإتحاد الدولي للخماسي الحديث وكانت نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكاتب الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق والذي وافته المنية صباح أمس. ويعتبر الراحل ياسر رزق، من أعلام ورموز الصحافة المصرية والعربية، والذي عُرف طوال مسيرته المهنية بمواقفه الوطنية النبيلة. وتتقدم التنسيقية بخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

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