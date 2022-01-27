/675559/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-سيراميكا-في-كأس-الرابطة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة والتي ستقام غداً الجمعة في الخامسة مساء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. وجاءت القائمة كما يلي:

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الزمالك لمباراة غداً

فى حراسة المرمي: محمد عواد - السيد عطية

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق .

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

الجدير بالذكر أن حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.