/675562/الأمم-المتحدة-تدعو-لاستمرار-انسحاب-المرتزقة-من-الاراضي-الليبية

دوت الخليج

وبحثت وليامز مع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، فريق أول ركن، محمد الحداد، المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، وتناول اللقاء الدفع قدمًا بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا؛ حيث جددت وليامز دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود، حسب تغريدتها على حسابها في موقع «تويتر»، وأطلعت المستشارة الأممية، الحداد على مشاوراتها الأخيرة مع أطراف إقليمية ودولية، معبرة عن «تقديرها لحسه الوطني والتزامه بمبدأ الحوار، كما أشادت بـ لقاءات الحداد الأخيرة مع القائد العام المكلف رئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة، فريق عبدالرازق الناظوري، وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا.

اجتماع الحداد والناظوري

يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه الحداد والناظوري في مدينة سرت، يوم الثامن من يناير الجاري، حيث ناقشا آلية تشكيل لجان مشتركة لدراسة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وبناء الجيش، بحسب ما نشر المركزان الإعلاميان للطرفين، ولقي هذا الاجتماع إشادة واسعة من قبل الليبيين، وترحيبًا حارًا من وليامز، التي أكدت دعمها لجهود قيادات الجيش الليبي الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

السلطات الليبية منعت منح تأشيرة الدخول

من جانب أخر وجهت السفارة التركية في طرابلس، نداء إلى المواطنين الأتراك الحاملين لوثائق السفر العادية، والراغبين في السفر إلى ليبيا، بأن السلطات الليبية منعت منح تأشيرة الدخول لبعض الفئات من المواطنين الأتراك، وقالت السفارة التركية في العاصمة طرابلس: إن السلطات الليبية أعفت المواطنين الأتراك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا وأكثر من 55 عاما ممن يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا.

السفارة التركية قالت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن السلطات الليبية قررت إصدار تأشيرات دخول إلى أراضيها متعددة لمدة عام واحد لرجال الأعمال الأتراك، مطالبة مواطنيها الراغبين السفر إلى ليبيا الحصول على معلومات من سفارة بلدهم أو قنصليتها العامة في مصراتة قبل السفر.

لقاءات اللجنة العسكرية الليبية

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أكد إن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، أسفرت عن الاتفاق على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وكتب المحجوب في منشور على فيسبوك: "لقاءات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها في ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا".