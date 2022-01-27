رسمياً.. الآشعة تؤكد تشخيص الشناوي بشد في العضلة الخلفية واصابة حمدي بإجهاد

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تغادر بعثة المنتخب الوطني بعد ظهر اليوم الخميس مدينة دوالا الكاميرونية بعد أن أدت بها أمس مباراة دور ال16 في بطولة الأمم الأفريقية متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المغرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة من عصر الأحد المقبل على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الثمانية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بتبكير موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار اقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد في اليوم نفسه بعد غلق ستاد أولمبيك الذي شهد حادثة التدافع الجماهيري.

وأدى المنتخب الوطني تدريبًا بدنيًا واستشفائيا قبل ظهر اليوم فضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اقامته في مقر اقامة الفريق بدوالا ، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة ، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.

شارك في المران جميع اللاعبين ، فيما عدا محمد الشناوي الذي أصيب خلال مباراة الأمس، فيما أظهرت الآشعة التي أجريت له صحة تشخيص اصابته بشد في العضلة الخلفية تستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا ، فيما أظهرت الآشعة أن إصابة حمدي فتحي اجهاد في العضلة الضامة .

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

مصر ضد كوت ديفوار

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر منتخب مصر في الضغط على كوت ديفوار، عن طريق عدة محاولات من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وأتيحت فرصة خطيرة لعمرو السولية، بعد تمريرة خمميزة من محمد صلاح، ولكنه أضاع الكرة فوق المرمى.