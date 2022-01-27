أسيوط تزيل 30 حالة تعد على أراضى أملاك دولة ضمن الموجة الـ 19

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ فى بيان اليوم الخميس، انتظام سير العمل فى المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرى والمجارى المائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بمركز ديروط نجحت فى إزالة 28 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة ورى ، منهم حالتى تعد على أملاك دولة بقرية مسارة بمسطح 12 سهما و100 متر مربع و24 حالة تعدى على أملاك رى بديروط الشريف بمساحة 970 متر مربع بقرى كوم الزرزور والشيخ مغيره ونجع مبارك ، وحالتين على أرض زراعية بقرية مسارة.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين، معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.