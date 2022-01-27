لقاء السفير المصري باليابان مع السيدة محافظ طوكيو

التقى سفير مصر لدى اليابان، السفير محمد أبو بكر، مع محافظ طوكيو "يوريكو كويكى"، حيث تباحثا خلال اللقاء حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتطوير هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات، وبما يتواكب مع الزخم الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية اليابانية في شتى القطاعات على مدى السنوات الماضية.

من جهتها، أعربت "كويكى" عن دعمها الكامل لتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك بالنظر لاهتمامها الشخصي بالتعاون مع الجانب المصري في ضوء ما تحوزه مصر من مكانة خاصة لديها، الأمر الذي ترغب معه في تحقيق طفرة ملموسة على صعيد التعاون الثنائي.

في ذات السياق، أكد السفير "أبو بكر" على خصوصية عام 2022 بالنسبة للعلاقات بين الدولتين لما يمثله من محطة هامة تشمل الاحتفال بالعديد من الأحداث والفعاليات المتعلقة بمسار الأواصر التاريخية التي تجمع البلدين، مضيفا أنه يجب الاستفادة من هذا الزخم لتعميق أوجه التعاون والارتقاء بها بما يتسق مع تميز الروابط بين مصر واليابان.

جدير بالذكر في هذا الإطار أنه تم التوقيع في عام ١٩٩٠ على اتفاقية التآخي بين مدينتي القاهرة وطوكيو، والتي تمثل إطارًا هامًا لإرساء التعاون بين العاصمتين.