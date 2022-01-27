الكشف عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي

أثبتت الفحوصات التى خضع لها محمد الشناوي صحة تشخيص إصابته بشد في العضلة الخلفية تستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا ، فيما أظهرت الآشعة أن إصابة حمدي فتحي اجهاد في العضلة الضامة.

وضمن منتخب مصر الحصول على مبلغ مليون و175 ألف دولار أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى، عقب التأهل إلى ربع نهائى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح 5 / 4.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، صرف ألف دولار مكافأة خاصة وفورية للاعبي المنتخب عقب الفوز على كوت ديفوار ، والتأهل لدور الـ8 فى بطولة أمم أفريقيا، وذلك بخلاف المكافآت التى تنص عليها اللائحة الخاصة بالمنتخب.

وجاء قرار اتحاد الكرة تحفيزا للاعبين وتقديرا للمجهود المبذول والمستوى المميز الذى قدموه فى مباراةدور الـ16 بالبطولة.

على صعيد متصل، يشارك محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطنى فى التشكيل الأساسى لمباراة مصر والمغرب المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات دور الـ8 لبطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد إصابة محمد الشناوى أمام كوت ديفوار.

وتمنى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطنى السلامة لزميله محمد الشناوى، الذى أصيب أثناء مباراة المنتخب الوطنى أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بركلات الترجيح، ليحل محله فى حراسة المرمى وينجح فى العبور مع زملائه من خلال ضربات الترجيح.

وأضاف أبو جبل: الشناوى حارس كبير وما حدث منى توفيق من الله، مشيرا إلى أن عصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب يحرص على تدريبهم يوميًا على ضربات الجزاء كجزء أساسى من التدريب.

وقال أيضًا إن حراس المرمى الأربعة ضمن بعثة المنتخب يعملون بشكل جدى ويكتسبون مزيدًا من الخبرات بالتدريب معًا، كما أهدى أبو جبل الفوز لجماهير الكرة المصرية.