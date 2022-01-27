طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2022 ، الملايين من المصريين يتطلعون إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمعرض الكتاب الذى انطلق اليوم الخميس بحضور وزيرة الثقافة، وآليات الحجز والدخول والندوات التى تقيمها الهيئة العليا للمعرض.

دوت الخليج

طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2022

وعملت وزارة الثقافة على إتاحة الدخول إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يعد منارة ثقافية واسعة تضم الآلاف من الكتاب والمفكرين والأدباء، كما سيتم عقد نداوات ولقاءات متنوعة تتصل بالمنحى الثقافى فى مصر.

سبق أن أعلن المئات من أدوار النشر المشاركة فى معرض الكتاب هذا العام، مؤكدين أنه ستكون هناك الآلاف من الإصدارات المميزة.

تعرف على طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2022

هذا وتعمل الهيئة العليا للكتاب ووزارة الثقافة على توفير كافة الوسائل التى تتيح للمواطنين الدخول والحجز وقراءة الكتب والأعمال الفكرية والأدبية المتنوعة.

أولًا عليك تسجيل كافة معلوماتك الشخصية على الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذى يمكن الوصول إليه من خلال الدخول إلى محرك البحث جوجل.

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وتتيح وزارة الثقافة العديد من الدعوات المجانية للصحفيين، مما يتيح إمكانية عمل تغطية كاملة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

كما يمكن للراغب فى الدخول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يقوم بدفع التذكرة من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحتها وزارة الثقافة سواء بالدفع الإلكتروني أو من خلال الدفع النقدى عند الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.