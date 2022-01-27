طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2022، الملايين من المصريين يتطلعون إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمعرض الكتاب الذى انطلق اليوم الخميس بحضور وزيرة الثقافة، وآليات الحجز والدخول والندوات التى تقيمها الهيئة العليا للمعرض.
دوت الخليج
طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2022
وعملت وزارة الثقافة على إتاحة الدخول إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يعد منارة ثقافية واسعة تضم الآلاف من الكتاب والمفكرين والأدباء، كما سيتم عقد نداوات ولقاءات متنوعة تتصل بالمنحى الثقافى فى مصر.
سبق أن أعلن المئات من أدوار النشر المشاركة فى معرض الكتاب هذا العام، مؤكدين أنه ستكون هناك الآلاف من الإصدارات المميزة.
تعرف على طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2022
هذا وتعمل الهيئة العليا للكتاب ووزارة الثقافة على توفير كافة الوسائل التى تتيح للمواطنين الدخول والحجز وقراءة الكتب والأعمال الفكرية والأدبية المتنوعة.
أولًا عليك تسجيل كافة معلوماتك الشخصية على الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذى يمكن الوصول إليه من خلال الدخول إلى محرك البحث جوجل.
اقرأ أيضًا: بعد نجاح مسلسله الأخير.. أحمد صبحي في معرض الكتاب بـ" أوهام الكهف"
وتتيح وزارة الثقافة العديد من الدعوات المجانية للصحفيين، مما يتيح إمكانية عمل تغطية كاملة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.
كما يمكن للراغب فى الدخول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يقوم بدفع التذكرة من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحتها وزارة الثقافة سواء بالدفع الإلكتروني أو من خلال الدفع النقدى عند الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.