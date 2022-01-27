/675568/الأرصاد-تحسن-تدريجي-بأحوال-الطقس-ودرجات-الحرارة-ستصل-إلى-16-درجة-مئوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات العامة بالارصاد الجوية، منوها انه يوجد تحسن كبير في الاحوال الجوية مقارنة بلأمس، متوقعا أن تصل درجات الحرارة خلال الأيام القادمة تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، على القاهرة الكُبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، بينما ترتفع درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية على جنوب البلاد.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اخر الاخبار المذاع على قناة دي ام سي ـ موضحا أن ان فرص سقوط الامطار ما زالت قائمة، ولكنها ستكون خفيفه ، مشيرا إلى انه زلنا في شهر يناير ودرحات الحرارة سستراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وفي ساعات الليل سنشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية على شمال البلاد، و10 درجات مئوية على جنوب البلاد.

الأرصاد: تحسن تدريجي بأحوال الطقس.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 16 درجة مئوية

وتابع شاهين أنه سيكون هناك نشاط كبير للرياح، مما يزيد الشعور بالبرودة، لذلك أكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سواء خلال ساعات النهار أو ساعات الليل.