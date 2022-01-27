/675581/إصابة-هاني-الناظر-بفيروس-كورونا-ويوصي-الجميع-بتوخي-الحذر-الفترة-القادمة

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام.

دوت الخليج

وقال الناظر، لمصراوي، إنه منذ أيام ظهرت عليه أعراض بسيطة لفيروس كورونا، وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابته بكورونا، منوها ان حالته مستقرة ولا داعي للقلق، حيث إنه يتلقى بروتوكول العلاج بشكل منتظم، باعثا رسالة طمأنة لمتابعيه بأن حالته مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

إصابة هاني الناظر بفيروس كورونا.. ويوصي الجميع بتوخي الحذر الفترة القادمة

وطالب الدكتور هاني الناظر بضرورة توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349427 حتى اليوم.

الصحة: تسجيل 1910 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 349427 وخروجهم من المستشفيات

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 415468 من ضمنهم 349427 حالة تم شفاؤها، و 22460 حالة وفاة.