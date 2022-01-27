/675567/مش-هتنازل-عن-حقي-كارولين-عزمي-تعلن-القبض-على-المتحرش-بها

نشرت الفنانة كارولين عزمي على انستجرام أنها أخذت حقها من المتحرش، وذلك بعد تعرضها للتحرش اللفظي، من قبل أحد الأشخاص أثناء انتقالها بسيارتها في إحدى الطرق، مشيرا إلى أنه أهانها بألفاظ بذيئة بعد أن اكتشف تصويرها له.

دوت الخليج

كارولين عزمي تنتصر على المتحرش

نشرت الفنانة كارولين عزمي عبر موق تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام أنها أستعادت حقها وشكرت وزارة الداخلية على سرعة الإستجابة مشجعة البنات أن لا تتنازل عن حقها، قالئلة:”الحمد لله.. حقي رجعلي عايزة أشكر وزارة الداخلية على سرعة الإستجابة ووقفتهم شكرا انكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم وأحب أقول لكل البنات اي موقف تتعرضليه اوعي تسكتي واجهي ومتخافيش حقك هيجيلك احنا في بلد فيها قانون.. مع احترامي لزوجته واولاده بس انا مش هتنازل واتمنى يكون درس ليه وعبره لغيره”.

كارولين عزمي تنتظر عرض أبو العروسة 3

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة المتألقة كارولين عزمي، لعرض مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية «dmc» و «dmc دراما».

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

تأجيل بدء عرض أبو العروسة 3

أعلنت قناة dmc عن تأجيل عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أبو العروسة 3"، ليتم عرضه يوم السبت 29 يناير، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، وشاركت القناة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بالإعلان الدعائي للجزء الثالث من أبو العروسة، من بينهم "فيسبوك" الذي تم نشر الإعلان عليه، مصحوبًا بتعليق:"خلاص من يوم السبت الجاي 29 يناير الساعة 8 مساء"، أستكملت:"وفي أجواء الشتا الباردة هتستمتعوا بمغامرات عيلة عبد الحميد في مسلسلكم المفضل أبو العروسة الجزء الثالث فقط على dmc"