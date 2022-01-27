تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس الرابطة.. المارد يدخل بكل قوته

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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي وسموحة، في الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل الأهلي امام سموحة:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة –ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.

خط الهجوم: احمد عبد القادر – لويس ميكوسوني – بيرسي تاو.

دكة بدلاء الأهلي : مصطفى شوبير - وليد سليمان - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - محمد فخري - محمد خليفة نصير - محمد أشرف - زياد طارق - محمد مغربي.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

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