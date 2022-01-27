أصالة تتألق بإطلالة ملكية وشام ابنتها تعلق: "انتِ الحياة انتِ كل شي"

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تصدرت أخبار أصالة مواقع التواصل الإجتماعي، من بعد فترة من النشاط الفني حيث قدمت ألبوم جديد في بداية هذا العام، وظهورها مع اللإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في حلقة ضمتها مع أولادها والمطرب محمد سعد، وحاليًا تطل أصالة على متابعيها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موقع دوت الخليج ينقل لكم أحدث ظهور للفنانة أصالة

صورة أصالة الجديدة

نشرت الفنانة أصالة من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها بإطلالة ثرية، حيث ترتدي ثوب طويل مستوحى من القفطان المغربي، مصنوعًا من القطيفة باللون الأحمر الداكن، ومرصعًا ببعض من الأحجار بنفس اللون على الأكتاف، وظهرت مبتسمة وممدوة الذراعين كأنها ترحب بكل جمهورها ومحبيها، بعد حفل ممتع لها، وعلقت قائلة:"والنفوس اللطيفه لتصنع حبّة صبر عالأيّام العاديّه.. سمعت أصوات تعرّفت عليها أصحاب وأحبّه وأهل دائماً بتجمعنا الموسيقى"، وشكرت جمهورها على محبتهم ودعمهم لها دائمًا، وقالت:"شكراً دائماً على محبّتكم اللي لولاها ماكانت الدّنيي بهالحلى".

تعليقات الجمهور على صورة أصالة

أعرب متابعين أصالة على الإنستجرام عن محبتهم لها ولإطلالتها الملكية هذه، وكان من بينهم كيندا علوش وجيسيكا أزار، وجاءت التعليقات مثل:" احبك"، " يجنن الفستان"، هذا غير كل الذين عبروا بإيموجي القلب الأحمر.

شام الذهبي لوالدتها

نشرت شام الذهبي صورة مع أصالة والدتها، بهذا القفطان الملفت، وعلقت عليها قائلة:" انت الحياة، انت كل شي.. الله يحفظك ويخلينا سند لبعض العمر كله"،وبالفعل شاركها المتابعين بتعليقات عديدة فيها من الحب لها ولوالدتها ما يكفي، ومنهم:" الله يسعدكم حبايبي ما احلاكم"، " اصالة وشام احلى ام واحلى بنت"، " ما هذا الجمال يا صولتي".

أصالة وابنائها مع منى الشاذلي

وكشف نجل الفنانة أصالة شام الذهبي، عن عصبية والدته بالبيت بكلمات مازحة: "ماما لا تحب التعلق بالأشياء، ولكن تتعلق بالبني أدمين بس". وكشف شام عن علاقته مع أخواته مبينا أنه ساعد والدته في تربيهم: "أنا اللي ربيت أخواتي وكنت شديدة عليهم ".ويضيف خالد نجل الفنانة السورية، بإنه لا يحب الذهاب إلى المدرسة قائلاُ: "أنا مش بتاع مدارس".